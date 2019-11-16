Двое мужчин спасли упавших в Фонтанку в машине двух детей и водителя

Автомобиль Renault Logan, в которой находился водитель и двое детей, упала в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в городском управлении МЧС, находившиеся в машине мужчина, а также мальчик 2010 года рождения и пятимесячная девочка, выбрались из автомобиля самостоятельно.

Помогли же им вылезти из воды двое мужчин-очевидцев. «В итоге все пять человек после осмотра врачами скорой помощи были отправлены в лечебные учреждения города», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, потерпевшие и их спасители не получили серьезных травм. У них переохлаждение, так как температура воды в Фонтанке составляет около 5 градусов.

По информации ФАН, легковушка съехала с парапета на набережной Фонтанки в районе дома номер 36.

Автомобиль уже достали из воды с помощью крана.