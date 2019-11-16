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Главу «Укрэксимбанка» задержали в Киеве на глазах у его ребенка

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© wikimedia.org / Qypchak

© wikimedia.org / Qypchak

Председателя правления «Укрэксимбанка» Александра Гриценко задержали в Киеве во время прогулки с ребенком, передает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее телеканал «Прямой» сообщил, что неизвестные затолкали банкира в черный автобус прямо на глазах у ребенка.

Об этом телеканалу рассказали родственники Гриценко, заявив, что правоохранительные органы уже извещены о похищении.

Позже стало известно, что Гриценко не похитили, а задержали.

В пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили в Facebook, что банкир подозревается в отмывании доходов чиновниками времен нахождения у власти в стране Виктора Януковича.

Как отмечает газета «Новые Известия», Гриценко возглавил «Укрэксимбанк» в августе 2014 года, сменив на этом посту Виталия Белоуса, руководившего банком с 2013 года.

Созданный в 1992 году государственный экспортно-импортный банк Украины занимает первое место по депозитам юридических лиц, пишет издание.

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