Главу «Укрэксимбанка» задержали в Киеве на глазах у его ребенка

Председателя правления «Укрэксимбанка» Александра Гриценко задержали в Киеве во время прогулки с ребенком, передает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее телеканал «Прямой» сообщил, что неизвестные затолкали банкира в черный автобус прямо на глазах у ребенка.

Об этом телеканалу рассказали родственники Гриценко, заявив, что правоохранительные органы уже извещены о похищении.

Позже стало известно, что Гриценко не похитили, а задержали.

В пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили в Facebook, что банкир подозревается в отмывании доходов чиновниками времен нахождения у власти в стране Виктора Януковича.



Как отмечает газета «Новые Известия», Гриценко возглавил «Укрэксимбанк» в августе 2014 года, сменив на этом посту Виталия Белоуса, руководившего банком с 2013 года.

Созданный в 1992 году государственный экспортно-импортный банк Украины занимает первое место по депозитам юридических лиц, пишет издание.