Шопоголизм хотят признать психическим расстройством

Команда ученых Ганноверской медицинской школы в Германии опубликовала обращение, в котором они просят признать шопоголизм серьезным расстройством психики. Это относится не только к оффлайн покупкам, но и к шопингу в интернете.

К такому выводу ученые пришли в ходе исследования, в котором приняли участие люди с затяжной депрессией.

Во время общения с такими людьми специалисты выяснили, что некоторые люди склонны покупать ненужные им вещи, чтобы улучшить настроение. Это может происходить даже, если люди испытывают серьезные финансовые проблемы.

Признаки «компульсивного шопинга», которые люди не могут контролировать стоит принять психическое расстройством. Участники эксперимента подтвердили, что не могли контролировать себя, когда в порыве депрессии совершали покупки, — пояснили исследователи.

В работе ученых также говорится, что многие магазины зарабатывают на «психическом расстройстве» людей, больных шопоголизмом.

На сегодняшний день около 5% взрослых в развитых странах страдают от шопоголизма.