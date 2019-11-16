Чем нужно питаться, чтобы не заболеть гриппом

Международная команда исследователей провела эксперимент, в ходе которого выяснилось, какой диеты нужно придерживаться, чтобы избежать заражения гриппом.

Эксперимент проводился на мышах, но ученые уверены, что подобные результаты можно ожидать и от человеческого организма. На протяжении нескольких недель мышам давали питание, которое соответствовало кетогенной диете.

Напомним, что этот рацион питания отличается высоким содержанием жиров и низким потреблением углеводов. Считается, что именно такое питание защищает наш организм от вируса гриппа А.

Как и полагает научный эксперимент, мышей поделили на две группы — экспериментальную и контрольную. Мыши из первой группы за неделю до инфицирования вирусом начали придерживать кетогенной диеты.

Грызуны из контрольной группы сидели на диете, богатой углеводами. После недели на таких диетах мышей заразили вирусом гриппа А, и стали наблюдать, как будут чувствовать себя животные, оторые продолжали придерживаться своих диет.

Оказалось, что грызуны, сидящие на кетогенной диете, лучше справились с гриппом: смертность в их группе была минимальной.