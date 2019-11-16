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Названа еще одна опасность сладких продуктов

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

Международная команда исследователей опубликовала работу, в которой ученые рассказали, чем еще может быть опасен рацион с высоким содержанием сладких продуктов. Речь пойдет не о диабете и ожирении, а о проблемах с кишечником.

Большинство людей, следящих за своим здоровьем, говорят, что не употребляют сахар. Но многие заблуждаются и не понимают, что сахар содержится не только конфетах. Фастуфуд, соусы и даже спортивные батончики могут содержать сахар, — поясняют авторы работы.

Новое исследование показало, что большое содержание сахара в рационе повышает риск развития воспалений в кишечнике, а также усиливает прогрессирование существующих заболеваний органа.

Догадки ученых подтвердили эксперименты на мышах. Два дня мышам давали пищу с большим количества сахара, после чего проверили реакцию организма на такую диету. У всех мышей обнаружили коли́т — воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки.

Такие результаты были всего после 2 дней поедания сладостей. Похожее может возникать и у людей, считают авторы исследования. Причиной такой реакции на сахаросодержащие продукты является изменение микрофлоры кишечника, которое провоцировало воспалительную реакцию.

При большом количестве сахара сильно повреждается и раздражается ткань кишечника, что сказывается на микрофлоре кишки. Это можно исправить, если вернуть в рацион большое количество клетчатки, которая содержится в овощах.

Если у вас был срыв и за пару дней вы съели много сладкого, то как можно быстрее возвращайтесь к сбалансированную рациону, и особое внимание обратите на овощи, — заключили ученые.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small 1be165a734
    Alla-Vasilyevna Klimanovaсегодня, 11:45

    Как жаль что уходят молодые мужчины,меня не так давно постигло такое же горе,умер мой сын они с Никитой почти ровесники.Поэтому я представляю горе родителей.Не помогут ни какие слова утешения,только плакать,молиться и вспоминать только хорошее... ЗЕМЛЯ ТЕБЕ ПУХОМ НИКИТА....

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