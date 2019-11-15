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Древние язычники хоронили детей в чужих черепах

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда археологов, проводившая раскопки в городище Саланго в Эквадоре, обнаружила странный некрополь, в котором находились детские погребения. Два из них вызвали большой интерес у ученых.

Это были погребения детей, одному из которых на момент смерти было 6—9 месяцев, а другому — полтора года. Все бы ничего, но их останки были обнаружены в черепах других детей, возраст которых составлял примерно от 2 до 12 лет.

Археологи ведут раскопки в этой местности с 2014 года, но подобное захоронение обнаружили впервые. До этого в Саланго ученые находили 11 останков древних жителей Эквадора, а также погребальный инвентарь — украшения, посуду и статуэтки.

Детский могильник вызвал немалое удивление. Было ли это единичным случаем, или у этого народа был такой обычай? К этим погребениям у нас еще много вопросов, — рассказали ученые.

На фотографии можно увидеть, как небольшой череп находится в окружении черепов побольше, которые также принадлежали детям. Реконструкция погребения показала, что такое расположение останков не могло быть случайным или стать результатом обрушения верхней могилы.

Это выглядит как головной убор из чужих детских черепов, — пишут археологи.

Так как это первый подобный случай в истории, археологи не могут сказать наверняка, зачем это было сделано. По одной из версий, такой способ захоронения маленьких детей мог защитить умерших в загробном мире от злых сил.

Для древних народов Южной Америки голова была важным органом. При жизни люди часто носили головные украшения, делали прически и татуировки на головах. Также головы использовались в сакральных ритуалах, а в искусстве древние мастера часто изображали головы врагов и вождей как признак власти.

Сейчас детские останки находятся в лаборатории. Ученые надеются, что им удастся провести ДНК-анализ черепов, чтобы выяснить, кем приходились друг другу эти дети.

Предварительный анализ показал, что четыре ребенка из этого погребения умерли от анемии.

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