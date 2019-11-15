Почему спутник Сатурна покрыт ледяными полосами

Спутник Сатурна Энцелад давно вызывает интерес ученых. Во время миссии зонда «Кассини» были получены снимки, которые показали, что поверхность луны покрыта огромными полосами. Долгое время астрономы не понимали, откуда они взялись, но дополнительные исследования раскрыли тайну спутника.

Напомним, что Энцелад был открыт в 1789 году астрономом Уильямом Гершелем, но до сих пор этот спутник является малоизученным. Первые данные об Энцеладе ученые стали получать с 2005 года, когда зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2» приступили к своей миссии. Позже к ним присоединился «Кассини».



Исследования показали, что южный полюс Энцелада покрыт гейзерами, которые периодически извергают потоки воды. Так как температура на планете довольно-таки низкая (может опускаться до -240 °C), то струи из частиц водяного льда и пара, вылетая из гейзера, застывают в «тигровых полосах».

Остается непонятным один вопрос: почему гейзеры возникают только на южном полушарии спутника, а на северном их нет. Астрономы считают, что у Энцелада изначально была асимметричная ледяная оболочка, поэтому гейзеры на южном полушарии возникли гораздо раньше, а на северном просто еще не успели сформироваться.



Тогда ученые предположили, что на спутнике Сатурна должен где-то находиться источник воды, который и вызывает такие гейзеры.



После того как «Кассини» зафиксировал гейзеры на луне, догадки ученых подтвердились, что на поверхности Эцелада находится огромный океан с теплой и горячей водой.

Сейчас ученые готовятся к новым исследованиям луны Сатурна, которые будут проходить с помощью нового зонда NASA и российского фонда Breakthrough Starshot Foundation. Проект был подписан чуть меньше года назад, а на его реализацию должно уйти не менее десяти лет.

Если проект удастся реализовать, то ученые займутся поиском жизни на Энцеладе.