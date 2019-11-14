Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода

Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете. Его объемное содержание там составило 0,16%.

Мы сначала не поверили этим данным. Но, перепроверив информацию, убедились в ее реальности. Пока что сложно сказать, из-за чего возник такой подъем и спад концентрации, — рассказывают руководители миссии.

Уточняется, что данные были получены с марсохода Curiosity, который в течение шести лет измерял содержание газов в кратере Гейла. Оказалось, что в зависимости от сезона данные могут колебаться.



Согласно исследованиям, зимой на Марсе давление в атмосфере планеты падает, как и уровни углекислого газа. Ученые считают, что это происходит из-за замерзания CO2 на полюсах Красной планеты.

А с приходом весны газ начинает испаряться, что и повышает атмосферное давление. А вот анализ концентрации аргона и азота показал, что они меняются в зависимости от углекислого газа.

Нам казалось, что кислород будет вести себя подобным образом, однако все оказалось не так, как мы считали. Количество газа в воздухе увеличилось весной и летом на целых 30%, а затем упало осенью до уровней, предсказанных теорией. Такие показатели мы фиксировали каждую весну, несмотря на то, что количество кислорода в атмосфере могло меняться, — рассказали исследователи.

Почему так происходит, до сих пор непонятно.