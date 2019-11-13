При приеме в школу братья и сестры учащихся получат приоритет

Проект закона о праве преимущественного приема детей в учебные заведения, где учатся их братья и сестры, принят Госдумой во втором чтении.

Как сообщает ФАН, речь идет о несовершеннолетних, проживающих в одной семье и по одному адресу.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что данная инициатива, предложенная депутатами, направлена на поддержку семей с детьми.

«Причем ко второму чтению мы решили распространить действие поправок и на детские сады», — цитирует издание председателя Госдумы.

Володин объяснил, что иногда «дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается», поэтому, приняв одного ребенка по территориальному принципу, учебное заведение может отказать второму.