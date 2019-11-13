СПЧ обсудит с силовиками обвинения по делу о массовых беспорядках в Москве

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил организовать рабочую встречу правозащитников с руководством МВД РФ по Москве и Росгвардии, чтобы оценить соразмерность обвинений по делу о летних массовых беспорядках во время несанкционированных митингов в центре столицы. Об этом сообщается на официальном сайте СПЧ.

На наш взгляд, есть несоразмерность некоторых выдвинутых обвинений содеянному. Например, дело Раджабова. На видеозаписи видно, что он бросил в сторону полицейского пустую пластиковую бутылку, даже не попал. Обвиняется по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Но где же здесь насилие? Между тем, Раджабов арестован до 27 декабря, — отметил Фадеев.

Он добавил, что некоторые задержанные за массовые беспорядки являются молодыми людьми, которым нужно заниматься учебой, и здесь, по мнению Фадеева, правоохранительные органы и суды должны руководствоваться гуманными соображениями.

Ранее в подписных листах у независимых кандидатов в Мосгордуму были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации. Такое решение Мосизбиркома послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.

Во время несанкционированного митинга в поддержку недопущенных к выборам кандидатов 3 августа в центре Москвы за нарушение общественного порядка было задержано около 600 человек.

До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане.

За участие в несанкционированном шествии по центру столицы 10 августа полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны 136 человек.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей обвиняются 15 человек.

