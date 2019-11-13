Омская воспитательница заставляла детей вылавливать игрушки из унитаза
- 13 ноября 2019, 17:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Воспитательница омского детского сада № 344 прибегла к нетрадиционным методам обращения с детьми, за что поплатилась своей работой.
По словам отца 5-летнего ребенка, женщина заставила воспитанников детсада голыми руками доставать игрушки из унитаза и мыть их.
Таким способом она решила наказать детей за то, что они ради шалости побросали игрушки в унитаз, сообщил молодой папа в соцсетях.
Возмущенный отец не стал этого терпеть и обратился с жалобой на воспитательницу во все возможные инстанции, в результате чего она в итоге уволилась.
Как сообщили в мэрии города, по итогам проведенной департаментом образования проверки, данные факты подтвердились. «Воспитатель не стала отрицать описанный родителем инцидент и написала заявление на увольнение из дошкольного учреждения», — приводит «Новый Омск» заявление мэрии.
Ранее «Ридус» писал о том, что в Ярославле уволилась воспитательница детского сада № 236 «Медвежонок», где в конце октября дети избили маленькую девочку.
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