Из-за каких болезней можно навсегда лишиться зрения

Сегодня, 13 ноября, отмечается Международный день слепых, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения в честь Валентина Гаюи. Этот человек активно боролся за права слепых людей, обучал их чтению и письму, а также разработал шрифт слепых, который использовался до разработок Брайля.

Конечно, слепота сейчас не так распространена, как в XVIII веке, но все-таки даже в наши дни есть болезни, приводящие к потере зрения.

«Ридус» собрал пять самых распространенных и грозных заболеваний, которые могут вызвать слепоту.

Диабетическая ретинопатия

Это заболевание возникает при сахарном диабете. Диабет начинается с повышения уровня глюкозы в крови и приводит к различным осложнениям, например ретинопатии, нефропатии (патологии почек), ангиопатии (патологии сосудов).

Суть осложнений в том, что повышается проницаемость сосудов и все то, что должно оставаться в сосуде, выходит за его пределы. Это приводит к отекам и кровоизлияниям сетчатки, к выраженному снижению остроты зрения и зачастую — к слепоте, — рассказал «Ридусу» Игорь Азнаурян, офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель детских глазных клиник «Ясный взор».

Диабетическая ретинопатия занимает одно из первых мест в мире среди болезней, которые приводят к слепоте. Она требует определенного лечения, начиная от эндокринолога, который будет нормализовывать уровень сахара в крови и удерживать его на минимально нормальном уровне, и заканчивая офтальмологом.

Глаукома

Это уже заболевание, непосредственно связанное с глазами, и, увы, оно до сих пор не поддается полному излечению. Оно зачастую очень долго прогрессирует, но совершенно незаметно для пациента.

Нередко, если пациент в принципе невнимательно относится к своим глазам, глаукому можно обнаружить только на крайних, запущенных стадиях, когда у человека уже возникло трубчатое зрение, то есть периферическое зрение у него полностью исчезло. Заболевание сопровождается повышением внутриглазного давления, гибелью нервных клеток зрительного нерва, которые непосредственно работают над передачей зрительной информации в головной мозг, — пояснил врач в беседе с «Ридусом».

Для того чтобы вовремя обнаружить глаукому, нужно ежегодно ходить к офтальмологу после 35 лет, чтобы измерить внутриглазное давление. Если оно повышено — необходимо следовать всем рекомендациям доктора, постоянно закапывать понижающие глазное давление капли.

Методики лечения глаукомы разные — это и капли, и хирургия, и использование лазера.

Атрофия зрительного нерва

Есть много видов атрофии — первичная, вторичная, врожденная и т. д. Самое важное — есть полная атрофия, когда погибли все нервные волокна, и частичная — когда есть уцелевшие волокна, и тогда еще можно остановить этот процесс и сохранить остаток зрения.

Как правило, атрофия развивается из-за потери клетками способности к проведению нервных импульсов, отвечающих за передачу. На ранних стадиях она лечится, и зрение можно стабилизировать, однако улучшить его уже нельзя.

Офтальмологи используют лекарственную терапию — назначают сосудорасширяющие препараты, лекарства против атеросклероза, стимуляторы, средства для регуляции свертываемости крови.

Меланома

Это онкологическое заболевание попало в наш список не просто так. Меланома чаще всего ассоциируется у большинства людей с новообразованиями на коже. Но в опасности и наши глаза — поскольку в их радужке имеется большое количество пигмента меланина.

Из пигментных клеток меланоцитов, продуцирующих меланин, и развивается меланома. Она может поразить зрачок, радужку, склеру — белую оболочку глазного яблока. Нередко организм не выдает никакой ответной реакции на ее появление, а потому опухоль стремительно прогрессирует.

Никаких мер профилактики для меланомы глаза не существует, обнаружить ее самому очень трудно. Она проявляет себя лишь небольшими пятнышками или точками. Если вы заметили нечто подобное в глазу — немедленно записывайтесь к офтальмологу, — советует Азнаурян.

Чтобы диагностировать опасность этого заболевания для глаз, необходимо провести УЗИ глазного яблока, которое опровергнет или подтвердит наличие злокачественной и быстро развивающейся опухоли.

Ретинобластома

Еще одно опасное онкологическое заболевание глаз, способное привести не только к слепоте, но и к летальному исходу. Оно проявляется в первые месяцы или изредка — годы жизни ребенка, но родители почти не имеют шансов заметить ее возникновение без помощи врача-офтальмолога.

Опухоль не вызывает ни боли, ни дискомфорта, ни особых изменений. Практически единственный признак, который могут заметить мама и папа, — специфическое, зеленоватое свечение зрачка на фото ребенка. Оно похоже на кошачье.

Если такое свечение замечено, нужно немедленно обратиться к врачу. Увы, чаще всего родители приходят к нему, когда болезнь уже дошла до поздних стадий. А ведь чем раньше обнаружена ретинобластома, тем выше шанс спасти глаз или даже жизнь малыша. На поздней стадии метастазы могут проникнуть в мозг и легкие.