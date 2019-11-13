Служба безопасности Украины открыла сразу два уголовных дела против российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева.

Ранее к СБУ с просьбой начать преследование Соловьева обратился депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Парламентарию не понравились некие слова журналиста по поводу территориальной целостности Украины, которые Соловьев «едва ли не каждый день озвучивает в эфире российского телевидения и в интервью интернет-СМИ».

«Рано или поздно этот грязный „рупор Кремля“ ответит за свои дерзкие речи», — указал Гончаренко на своей странице в Facebook.



При этом на официальном сайте Службы безопасности Украины пока нет информации о начале уголовного производства в отношении Владимира Соловьева. Также имя телеведущего не упоминается в официальном ответе СБУ господину Гончаренко. Фотографию этого документа депутат выложил в социальные сети в качестве доказательства правдивости своего заявления.

Сам Владимир Соловьев написал в своем telegram-канале, что «ничего удивительного» в действиях украинских правоохранительных органов он не видит.

«Должно быть, они хотят доказать всему миру, что они — наследники Бандеры и Шухевича. Ведь уголовные дела — это, по сути, преследование журналиста и евреем, который борется с проявлениями нацизма», — отметил Соловьев.

Еще журналист напомнил, что является гражданином России, и украинское законодательство на него не распространяется.

Если, например, мы вдруг начнем распространять наши законы на них, то хотелось бы отметить, что у нас есть статья, когда кто-то отрицает принадлежность Крыма. Ну, и? Что, возбуждать уголовные дела против всех этих, которые сидят в Раде? — не скрывает удивления Соловьев.

Уголовные дела против Владимира Соловьева говорят лишь о том, что «свобода слова — лишь миф, а преследование журналиста за его профессиональную деятельность вполне себе мирно сосуществует с вконец ослепшей вселенской Фемидой», уверен адвокат Шота Горгадзе.

«Но я не оставляю надежды, что правозащитники в разных странах призовут украинские власти перестать преследовать Владимира Соловьева. Очень хотелось бы верить, что глупая инициатива СБУ и „народного депутата“ Рады получит осуждение со стороны мирового сообщества», — добавил юрист.

С аналогичным мнением выступил политолог Алексей Мартынов. В интервью «Ридусу» он подчеркнул, что это уже не первый случай преследования журналистов со стороны властей Украины.

Мы помним, как журналист Кирилл Вышинский провел больше года в украинской тюрьме по совершенно сфальсифицированному обвинению. Он имел смелость выражать свое мнение, отличное от мнения украинских пропагандистов. Уголовные дела против Владимира Соловьева — продолжение той же политики. И если преследование Вышинского списывают на неадекватность бывшего президента Петра Порошенко, то случай с Владимиром Соловьевым — это уже грех действующего главы Украины Владимира Зеленского, который позиционирует себя в качестве убежденного демократа и миротворца, — сказал Мартынов.

Летом этого года сотрудник грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния обматерил президента России Владимира Путина в прямом эфире. Многие российские государственные и общественные деятели призывали возбудить против Габунии уголовное дело. Однако Путин высказался против данной инициативы. «Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше», — сказал глава государства.