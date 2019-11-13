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Синоптики прогнозируют «зимнее бабье лето» в России

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© pixabay.com

© pixabay.com

В западной части России установилась настолько аномально теплая погода для этого времени года, что в Твери, Туле, Рязани и Москве набухли почки на сирени, распустились фиалки и ромашки.

В Новгородской области и Карелии находят подснежники и лисички, а в Петербурге пробудились комары.

Экстремальное потепление принес в Россию субтропический антициклон, сообщает портал «Метеовести».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жителей Центральной России вместо морозов ожидает зимнее бабье лето. В Москве существенные осадки маловероятны, а температура воздуха днем будет подниматься до +5…+7°.

Немного прохладнее станет только в воскресенье.

Синоптики полагают, что нетипичная для поздней осени погода может сохраниться до середины следующей недели. Затем должно начаться мощное арктическое вторжение, в результате чего температурный режим окажется почти на 4 градуса ниже нормы.

В конце ноября — начале декабря температура в центре России войдет в рамки климата, однако это не исключает вероятность нового потепления.

Ранее сообщалось, что начало климатической зимы в средней полосе России в этом году задерживается на месяц и, похоже, совпадет с началом зимы календарной.

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