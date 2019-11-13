Эксперты ЭИСИ назвали пять лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал мониторинг лучших региональных управленческих практик, направленных на развитие субъектов РФ и решение социально-экономических проблем.

В пятерке лучших региональных практик оказались следующие проекты:

«Компенсационные выплаты вместо земельного участка» (Ямало-Ненецкий автономный округ);

«Компенсация семьям за ненаправление ребенка в детский сад» (Ленинградская область);

«Медконсультации по видеосвязи» (Сахалинская область);

«Скидка на проезд в „Ласточке“ для льготных категорий граждан» (Ленинградская область);

«Голосование за городские сервисы» (Красноярский край).

Проект «Компенсационные выплаты вместо земельного участка» является детищем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Смысл его в том, что многодетная семья, стоящая в очереди на получение участка под ИЖС, имеет право на получение социальной выплаты вместо земли. Если такая семья не состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, то ей положено 464 тысячи 500 рублей. А если семья относится к категории нуждающихся в улучшении жилья, то сумма выплаты составит 1 миллион 600 тысяч рублей. Многодетная семья, стоящая в очереди на получение участка для ведения личного подсобного хозяйства, может получить выплату в размере 100 тысяч рублей.

Сумма альтернативной выплаты будет автоматически увеличена, если семья решит использовать эти деньги вместе с материнским капиталом для приобретения жилой недвижимости.

В Ленинградской области команда губернатора Александра Дрозденко реализует проект «Компенсация семьям за ненаправление ребенка в детский сад». Семья, чьи дети не получили направления в детский сад, получает ежемесячно компенсацию, размер которой составляет 9,5 тысяч рублей в месяц.

Руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов назвал эту меру борьбой с социальной несправедливостью.



Люди вправе ожидать от государства обеспечения местами в детских садах, и очереди сегодня все чаще выглядят чем-то чрезмерно вызывающим. Население задачи по демографической политике выполняет, а потом встает в очереди, что является не самой адекватной ситуацией. Решение губернатора Ленинградской области достаточно смелое, но показывает готовность власти прилагать сверхусилия для решения застарелых проблем, а не исключать их из поля зрения, — пояснил Зенов.

Еще Александр Дрозденко ввел в Ленинградской области скидки на проезд в пригородных поездах «Ласточка» для льготных категорий граждан. Таким образом, стоимость билета для таких граждан составит 10% от полной цены. Остальную часть проезда компенсирует областной бюджет.

Сахалинская область стала первым регионом, где запустили медконсультации по видеосвязи. По поручению губернатора Валерия Лимаренко новая медицинская услуга заработала во всех поликлиниках региона 1 ноября.

Пациенты могут консультироваться с медиками из областной клинической больницей, областной детской больницей, онкодиспансером, больницей имени Ф. С. Анкудинова и консультативно-диагностическим центром. Более того, им доступны бесплатные онлайн-консультации со специалистами из Москвы.



Это пример внедрения цифровых технологий дистанционной медицины. Такой подход к организации медицинских консультаций актуален в регионах, удаленных от крупных специализированных медицинских центров или с низкой плотностью населения. Инициатива востребована в регионах, где остро ощущается нехватка специалистов различного профиля, — отметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

В Красноярском крае реализуется проект «Голосование за городские сервисы». С помощью этого проекта жители региона могут самостоятельно определять, где в их населенных пунктах следует организовать зоны Wi-Fi, сцену для уличных артистов, уличные диваны, спортивный уголок, детскую площадку и уличные кафе.