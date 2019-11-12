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В Тюмени родительский комитет потребовал отмены концертов двух исполнителей

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© youtube.com

© youtube.com

В прокуратуру Тюмени с требованием об отмене концертов группы Little Big и блогерши Instasamka обратился местный родительский комитет.

Как сообщили URA.RU в самой общественной организации, репертуар этих исполнителей выходит за грань допустимых норм человеческого поведения и угрожает национальной безопасности страны.

«Бывает всякое», — так прокомментировал ситуацию изданию директор лейбла Little Big Family Денис Глазин.

Ранее тюменский родительский комитет уже предпринимал попытку отменить концерты Егора Крида и группы «Френдзона». Что касается Крида, тюменские чиновники заявили, что не уполномочены на подобные действия, а прокуратура Тюмени на запрос родкома сообщила, что согласно проведенной экспертизе, репертуар группы «Френдзона» соответствует маркировке 12+.

В ответ на эти решения члены тюменского родительского комитета пригрозили администрации города обращением к президенту России Владимиру Путину по поводу того, что в Тюмени не работает ФЗ № 436 в отношении данных исполнителей.

Ранее эксперты Роскомнадзора объявили песни Егора Крида «антироссийскими».

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