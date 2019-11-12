Пассажиры московского метро попытались отбить у полицейского инвалида
- 12 ноября 2019, 19:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В вагоне поезда московского метро сотрудник полиции собрался задержать инвалида за попрошайничество, однако за мужчину вступились молодой человек и девушка.
Видео, запечатлевшее этот инцидент, опубликовал Telegram-канал «Расстрига».
На кадрах видно, что страж порядка намерен увести с собой инвалида, однако пассажиры просят полицейского этого не делать.
Кроме того, пассажиры называют номер нагрудного знака старшего лейтенанта — 1806, а также слышно, как объявляют станцию «Комсомольская».
Как сообщает паблик, «в итоге повязали всех».
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