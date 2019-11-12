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Пассажиры московского метро попытались отбить у полицейского инвалида

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© TASS

© TASS

В вагоне поезда московского метро сотрудник полиции собрался задержать инвалида за попрошайничество, однако за мужчину вступились молодой человек и девушка.

Видео, запечатлевшее этот инцидент, опубликовал Telegram-канал «Расстрига».

На кадрах видно, что страж порядка намерен увести с собой инвалида, однако пассажиры просят полицейского этого не делать.

Кроме того, пассажиры называют номер нагрудного знака старшего лейтенанта — 1806, а также слышно, как объявляют станцию «Комсомольская».

Как сообщает паблик, «в итоге повязали всех».

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