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201621

За убийство девушки 15-летнему жителю ДНР грозит смертная казнь

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© mvddnr.ru

© mvddnr.ru

Несовершеннолетнему жителю ДНР, ограбившему и убившему 22-летнюю девушку из Горловки, грозит смертная казнь.

Как сообщается на сайте МВД ДНР, причастность 15-летнего подростка к совершению преступления доказана.

Следствием установлено, что юноша, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил девушку по голове, а затем задушил ее.

«Санкция вменяемых злоумышленнику статей предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает ФАН, убийство произошло в июне. Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. На момент совершения преступления ему было 14 лет, пишет издание.

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