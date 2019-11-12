За убийство девушки 15-летнему жителю ДНР грозит смертная казнь

Несовершеннолетнему жителю ДНР, ограбившему и убившему 22-летнюю девушку из Горловки, грозит смертная казнь.

Как сообщается на сайте МВД ДНР, причастность 15-летнего подростка к совершению преступления доказана.

Следствием установлено, что юноша, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил девушку по голове, а затем задушил ее.

«Санкция вменяемых злоумышленнику статей предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает ФАН, убийство произошло в июне. Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. На момент совершения преступления ему было 14 лет, пишет издание.