Древняя канализационная система раскопана в Турции

Команда археологов из Мардинского Артукидского университета опубликовала исследование, в котором специалисты рассказали, что во время раскопок поселения Бонджуклу-Тарла в современной турецкой провинции Мардин на юго-востоке страны им удалось найти древнейшую канализацию.

Эта канализационная система существовала в период с 10000 до 7000 года до нашей эры. Несмотря на то, что люди селились в этой местности с глубокой древности, именно в этот период наблюдался расцвет цивилизации.

Ученые предполагают, что именно в это время и была построена канализация.

Пока что мы не знаем, что это было за поселение, на каком языке говорили люди, какая это была культура. Письменных источников того времени нет, поэтому остается надеяться на чудом сохранившиеся артефакты, которые, возможно, подскажут нам, — говорят участники экспедиции.

Но пока что ученые удалось найти лишь остатки древнейших домов, мусор и канализационную систему тех времен. Также одна из построек, вероятно, является храмом возрастом около 11 800 лет. У храма сохранилось не только основание, но и три стеллы.

Раскопки показали, что площадь храма составляла примерно 80 квадратных метров, а его строении очень похоже на религиозный центр в Гёбекли-Тепе, который часто называют древнейшим культовым сооружением в мире.

При раскопках храма и была найдена древняя канализационная система. Археологи подтвердили, что она находилась в зоне общественного пользования. Дальнейшие раскопки канализации помогут ученым восстановить облик города, а также расположение главных зданий.