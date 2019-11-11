найти ×
   
  • USD +0.18
    63.91
  • EUR +0.05
    70.48
СохранитьСохранено0
×

-105014

От поезда Москва - Белгород во время движения отцепились восемь вагонов

Small f1a6d446e0
© visualhunt.com

© visualhunt.com

Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Белгород «потерял» во время движения сразу восемь вагонов.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на перегоне Беленихино — Сажное, куда в скором времени прибыли аварийные службы.

Пассажиров оперативно пересадили в передние вагоны.

«Вынужденную остановку состава вызвало нарушение целостности крепления элементов сцепного устройства вагона, в результате чего произошла автоматическая остановка поезда», — приводит телеканал слова представителей Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Они утверждают, что угрозы для пассажиров не было.

В результате аварии поезд прибыл в конечный пункт назначения с опозданием почти на два часа. Однако на движение других составов это происшествие не повлияло.

В ФПК сообщили, что вагон, имеющий несоответствия, был исключен из состава поезда. В настоящее время устанавливается причина технической неисправности.

Ранее сообщалось, что в московском метро на ходу расцепились вагоны поезда.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12033942читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
3135619читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

3135619читать позжечитаю позже

Наука и техника
Как неандертальцы делали клей21 августа

Ученые проверили старинный метод в ходе эксперимента.

3011935читать позжечитаю позже