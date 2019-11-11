От поезда Москва - Белгород во время движения отцепились восемь вагонов
- 11 ноября 2019, 22:23
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Белгород «потерял» во время движения сразу восемь вагонов.
Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на перегоне Беленихино — Сажное, куда в скором времени прибыли аварийные службы.
Пассажиров оперативно пересадили в передние вагоны.
«Вынужденную остановку состава вызвало нарушение целостности крепления элементов сцепного устройства вагона, в результате чего произошла автоматическая остановка поезда», — приводит телеканал слова представителей Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Они утверждают, что угрозы для пассажиров не было.
В результате аварии поезд прибыл в конечный пункт назначения с опозданием почти на два часа. Однако на движение других составов это происшествие не повлияло.
В ФПК сообщили, что вагон, имеющий несоответствия, был исключен из состава поезда. В настоящее время устанавливается причина технической неисправности.
Ранее сообщалось, что в московском метро на ходу расцепились вагоны поезда.
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