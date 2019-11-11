От поезда Москва - Белгород во время движения отцепились восемь вагонов

Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Белгород «потерял» во время движения сразу восемь вагонов.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на перегоне Беленихино — Сажное, куда в скором времени прибыли аварийные службы.

Пассажиров оперативно пересадили в передние вагоны.

«Вынужденную остановку состава вызвало нарушение целостности крепления элементов сцепного устройства вагона, в результате чего произошла автоматическая остановка поезда», — приводит телеканал слова представителей Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Они утверждают, что угрозы для пассажиров не было.

В результате аварии поезд прибыл в конечный пункт назначения с опозданием почти на два часа. Однако на движение других составов это происшествие не повлияло.

В ФПК сообщили, что вагон, имеющий несоответствия, был исключен из состава поезда. В настоящее время устанавливается причина технической неисправности.

Ранее сообщалось, что в московском метро на ходу расцепились вагоны поезда.

