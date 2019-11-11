найти ×
   
  • USD +0.18
    63.91
  • EUR +0.05
    70.48
СохранитьСохранено0
×

005518

Знакомый Соколова усомнился в причастности историка к убийству

Small f1a6d446e0
© Петр Ковалев/ТАСС

© Петр Ковалев/ТАСС

Несмотря на то, что доцент СПбГУ Олег Соколов признался в убийстве своей бывшей студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко, знакомый историка заявил, что не верит в его виновность.

По мнению собеседника телеканала «360», Соколова подставили.

«Да, он вспыльчив и эмоционален, но не агрессивен, — сказал знакомый доцента в интервью. — И меня пытаются уверить, что такой человек застрелил, распилил и выкинул в реку [останки]".

По словам вступившегося за Соколова мужчины, задержание и арест преподавателя СПбГУ вызывают вопросы. В частности, он указал на появившийся в Сети ролик, в котором Соколов выбрасывает пакеты с расчлененным телом в воду. При этом известно, что самого историка также нашли в реке, куда он упал из-за сильного алкогольного опьянения.

Сопоставив эти факты, знакомый Соколова усомнился в том, что лихо перекидывающий мешок через перила мужчина и пьяный 63-летний преподаватель, оказавшийся в реке с рюкзаком, полным улик, одно и то же лицо.

«Как он туда попал?» — задается вопросом собеседник телеканала. «Бред и хорошо организованная подстава», — резюмировал он.

Знакомый Соколова также добавил, что доцент был хорошим и надежным другом, всегда готовым поделиться своими знаниями, и кроме того, он считался лучшим лектором.

Как сообщал «Ридус», в субботу днем из реки Мойки в Петербурге достали пожилого мужчину, в рюкзаке которого были найдены отрезанные женские руки и травматический пистолет. Мужчину доставили в больницу с сильным переохлаждением. Выяснилось, что это 63-летний доцент СПбГУ, известный в России и за рубежом историк Олег Соколов. В его квартире была найдена голова молодой женщины и окровавленная пила.

На допросе Соколов признался, что вечером 7 ноября застрелил любовницу из мелкокалиберного оружия и спрятал тело в квартире. Затем он попытался избавиться от трупа, расчленив его и утопив останки в Мойке.

Следственный комитет опубликовал часть видеоматериалов из уголовного дела подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки доцента СПбГУ Олега Соколова. Среди них — видеозаписи с камер наблюдения, на которые попал ученый, а также кадры из его квартиры.

Тем временем в Санкт-Петербургском государственном университете сообщили о расторжении трудового договора с Соколовым.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00181

Остановлена работа АЭС во Франции из-за землетрясения

Small 85fd31f863
© Википедия

© Википедия

Землетрясение на юго-востоке Франции вынудило временно приостановить работу трех реакторов атомной электростанции Крюа-Мейс в департаменте Ардеш. Об этом известила пресс-служба французской энергетической корпорации EDF.

При этом АЭС Бюже, Сент-Альбан и Трикастен продолжают давать электричество, отметили в компании. На остановленной электростанции первые проверки не обнаружили видимых повреждений.

«Однако были зафиксированы колебания, что требует провести дополнительные и профилактические проверки. Для этого, а также из предосторожности, EDF решила временно приостановить производство на реакторах №№ 2, 3 и 4 АЭС Крюа-Мейс», — сказано в сообщении корпорации.

Подчеркивается, что первый реактор находится «на техническом обслуживании».

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке Франции днем 11 ноября. Эпицентром называется район города Монтелимар. Подземные толчки, длившиеся около десяти секунд, ощущались в Лионе, Монпелье и Авиньоне. В префектуре департамента Ардеш сообщили о трех пострадавших.

Недавно американские ученые представили новое мобильное приложение, которое предупредит о землетрясении за несколько секунд до того, как вы его почувствуете.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
3011935читать позжечитаю позже
Политика
Интервью с Поклонской: о реформе пенсии, сенаторах США в Думе и Николае II
27122566читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

12033942читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

3135619читать позжечитаю позже