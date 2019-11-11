Знакомый Соколова усомнился в причастности историка к убийству

Несмотря на то, что доцент СПбГУ Олег Соколов признался в убийстве своей бывшей студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко, знакомый историка заявил, что не верит в его виновность.

По мнению собеседника телеканала «360», Соколова подставили.

«Да, он вспыльчив и эмоционален, но не агрессивен, — сказал знакомый доцента в интервью. — И меня пытаются уверить, что такой человек застрелил, распилил и выкинул в реку [останки]".

По словам вступившегося за Соколова мужчины, задержание и арест преподавателя СПбГУ вызывают вопросы. В частности, он указал на появившийся в Сети ролик, в котором Соколов выбрасывает пакеты с расчлененным телом в воду. При этом известно, что самого историка также нашли в реке, куда он упал из-за сильного алкогольного опьянения.

Сопоставив эти факты, знакомый Соколова усомнился в том, что лихо перекидывающий мешок через перила мужчина и пьяный 63-летний преподаватель, оказавшийся в реке с рюкзаком, полным улик, одно и то же лицо.

«Как он туда попал?» — задается вопросом собеседник телеканала. «Бред и хорошо организованная подстава», — резюмировал он.

Знакомый Соколова также добавил, что доцент был хорошим и надежным другом, всегда готовым поделиться своими знаниями, и кроме того, он считался лучшим лектором.

Как сообщал «Ридус», в субботу днем из реки Мойки в Петербурге достали пожилого мужчину, в рюкзаке которого были найдены отрезанные женские руки и травматический пистолет. Мужчину доставили в больницу с сильным переохлаждением. Выяснилось, что это 63-летний доцент СПбГУ, известный в России и за рубежом историк Олег Соколов. В его квартире была найдена голова молодой женщины и окровавленная пила.



На допросе Соколов признался, что вечером 7 ноября застрелил любовницу из мелкокалиберного оружия и спрятал тело в квартире. Затем он попытался избавиться от трупа, расчленив его и утопив останки в Мойке.



Следственный комитет опубликовал часть видеоматериалов из уголовного дела подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки доцента СПбГУ Олега Соколова. Среди них — видеозаписи с камер наблюдения, на которые попал ученый, а также кадры из его квартиры.



Тем временем в Санкт-Петербургском государственном университете сообщили о расторжении трудового договора с Соколовым.

