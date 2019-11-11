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В Москве арестовали супругов, снимавших на видео истязания приемных детей

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скриншот

скриншот

Симоновский суд Москвы арестовал Ирину Гончарову и ее мужа Андрея, оказавшихся в центре скандала после публикации в Сети видеозаписи, на которой запечатлено избиение их 11-летнего пасынка.

Как стало известно РЕН ТВ, на содержание пасынков и падчерицы Гончарова ежемесячно получала пособие около сотни тысяч рублей, но при этом, по словам ее дочери, приемная мать кормила детей лапшой.

По данным телеканала, после появления в Сети видео Следственный комитет начал проверку многодетной семьи.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Baza, видно, как женщина издевается над мальчиком, а он умоляет «маму» не бить его.

Следствие уже выяснило, что супруги годами издевалась над тремя приемными детьми: 11-летним Ильей, 10-летним Валерой и 9-летней Светой.

На Гончаровых заведено уголовное дело по статье «Истязание». Дети отправлены в один из московских реабилитационных центров, сообщает паблик.

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