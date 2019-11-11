Обвиняемый во взятках экс-глава ЦСКА попытался сбежать

В отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело о попытке побега.

Как заявил следователь во время заседания во втором Западном военном суде, Барышев совершил попытку побега 30 октября.

Следователь также сообщил, что экс-глава ЦСКА намеревался покинуть Россию в случае привлечения его к уголовной ответственности, а также собирался оказать давление на свидетелей по делу. В связи с этим следствие ходатайствовало о продлении ареста Барышеву на три месяца.

По словам адвокатов обвиняемого, их подзащитному инкриминируется попытка побега из здания Главного военно-следственного управления СК РФ. «Он пробежал по коридору, добежал до лестницы и остановился, однако никакого побега он совершать не собирался, это просто глупо», — приводит ТАСС слова одного из защитников.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Барышеву до февраля.

Как сообщал «Ридус», начальник управления Минобороны по работе с личным составом, бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев был задержан 21 ноября 2018 года по обвинению в мошенничестве и в получении взяток на общую сумму 24 миллиона рублей. В суде Барышев заявил, что стал жертвой оговора, поскольку не нуждается в деньгах.