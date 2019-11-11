найти ×
   
  • USD +0.18
    63.91
  • EUR +0.05
    70.48
СохранитьСохранено0
×

6018779

Обвиняемый во взятках экс-глава ЦСКА попытался сбежать

Small f1a6d446e0
© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

В отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело о попытке побега.

Как заявил следователь во время заседания во втором Западном военном суде, Барышев совершил попытку побега 30 октября.

Следователь также сообщил, что экс-глава ЦСКА намеревался покинуть Россию в случае привлечения его к уголовной ответственности, а также собирался оказать давление на свидетелей по делу. В связи с этим следствие ходатайствовало о продлении ареста Барышеву на три месяца.

По словам адвокатов обвиняемого, их подзащитному инкриминируется попытка побега из здания Главного военно-следственного управления СК РФ. «Он пробежал по коридору, добежал до лестницы и остановился, однако никакого побега он совершать не собирался, это просто глупо», — приводит ТАСС слова одного из защитников.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Барышеву до февраля.

Как сообщал «Ридус», начальник управления Минобороны по работе с личным составом, бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев был задержан 21 ноября 2018 года по обвинению в мошенничестве и в получении взяток на общую сумму 24 миллиона рублей. В суде Барышев заявил, что стал жертвой оговора, поскольку не нуждается в деньгах.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00181

Остановлена работа АЭС во Франции из-за землетрясения

Small 85fd31f863
© Википедия

© Википедия

Землетрясение на юго-востоке Франции вынудило временно приостановить работу трех реакторов атомной электростанции Крюа-Мейс в департаменте Ардеш. Об этом известила пресс-служба французской энергетической корпорации EDF.

При этом АЭС Бюже, Сент-Альбан и Трикастен продолжают давать электричество, отметили в компании. На остановленной электростанции первые проверки не обнаружили видимых повреждений.

«Однако были зафиксированы колебания, что требует провести дополнительные и профилактические проверки. Для этого, а также из предосторожности, EDF решила временно приостановить производство на реакторах №№ 2, 3 и 4 АЭС Крюа-Мейс», — сказано в сообщении корпорации.

Подчеркивается, что первый реактор находится «на техническом обслуживании».

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке Франции днем 11 ноября. Эпицентром называется район города Монтелимар. Подземные толчки, длившиеся около десяти секунд, ощущались в Лионе, Монпелье и Авиньоне. В префектуре департамента Ардеш сообщили о трех пострадавших.

Недавно американские ученые представили новое мобильное приложение, которое предупредит о землетрясении за несколько секунд до того, как вы его почувствуете.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12033942читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
3135619читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма

По их мнению, экстази - идеальный препарат для психотерапии.

0015265читать позжечитаю позже

Политика
Интервью с Поклонской: о реформе пенсии, сенаторах США в Думе и Николае II20 августа

Наталья Поклонская честно ответила на вопросы «Ридуса».

27122566читать позжечитаю позже