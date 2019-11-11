Чем мы моем посуду: губки и моющие средства могут нас отравить

Содержать дом в чистоте — задача любой хозяйки, но очень часто бывает, что на очевидные вещи мы обращаем внимание в последний момент. Например, кухонные губки для мытья посуды.

Оказывается, что этот предмет уборки может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания. Получается, что обычная губка для мытья посуды не чище обычной половой тряпки.

Это действительно так. Кухонные губки спустя какое-то время накапливают в себе большое количество бактерий, которые попадают на все, чего касается губка: тарелки, столовые приборы, столешница, — рассказала «Ридусу» специалист экспертного центра Союза Потребителей Росконтроль Галина Ахметова.

Как правило, губки для мытья посуды изготавливаются из губчатого (пористого) материала, например поролона или микрофибры. Удобство губок заключается в хорошем удерживании моющего средства, что позволяет расходовать его более экономично, однако с точки зрения гигиены губки — не самый лучший выбор.



Губки vs посудомойки

Согласно последним исследованиям Роспотребнадзора, кухонная губка содержит 362 различных вида бактерий, из них 77% могут привести к острым кишечным инфекциям (ОКИ). Из-за грязной губки, в которой в течение дня размножаются бактерии, у вас может возникнуть недуг, который характеризуется расстройством пищеварения, вызывает боли в животе, диарею, рвоту и интоксикацию организма.

Также на 18% губок эксперты обнаружили стафилококковые бактерии. Стафилококк передается как воздушно-капельным путем, так и через пищу, например зараженные мясо, яйца, молочные продукты.

По результатам исследований Росконтроля, их содержат большинство полуфабрикатов и сырых мясных изделий, а также молочных продуктов и яиц. Бактерии стафилококка контактируют с механическим оборудованием, разделочными досками и ножами, посудой и прочим кухонным инвентарем, а далее уже растут в геометрической прогрессии, оставаясь на губке после обработки, — пояснила «Ридусу» Ахметова.

Лучшим методом борьбы с такими бактериями являются посудомоечные машины, где посуда тщательно обрабатывается моющими средствами и обильным количеством воды. Также после мойки посуда поддается сушке, что дополнительно защищает ее от проникновения бактерий.

Губки — зло, а как быть с моющими средствами?

Помимо бактерий с грязных губок, на посуде могут оставаться компоненты средств для мытья посуды. Они тоже могут причинять вред здоровью, если не будут удалены с тарелок и чашек.

Прежде чем выбирать в магазине моющее средство, стоит поинтересоваться, какой уровень pH остается в смывах с посуды. Согласно нормативам, этот показатель должен попадать в диапазон от 6 до 9 единиц, то есть средство должно иметь близкую к нейтральной или слабощелочную реакцию.

Также стоит обращать внимание на токсичность. Так как моющее средство в любом случае является химией, стоит выбирать средства с наименьшей токсичностью.

Как правильно мыть посуду

Если у вас нет посудомоечной машинки, то вот несколько советов от экспертов, как обезопасить себя от опасных бактерий, скрывающихся на кухне: