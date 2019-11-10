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Молодую маму выгнали из Третьяковки за кормление грудью

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© flickr.com

© flickr.com

Недавно ставшая мамой москвичка решила сходить с родственниками в Третьяковскую галерею, в которой не была с 11 лет, однако уже через 15 минут после начала экскурсии ее выгнали из музея из-за того, что она стала кормить грудью своего сына.

Причем женщина это делала при помощи эргорюкзака, скрывающего процесс кормления.

Тем не менее смотрительница заявила о недопустимости кормления грудью ребенка в Третьяковке и попросила посетительницу удалиться.

Как написала молодая мама в Instagram, она каждый раз, оказываясь вне дома, носит одежду, учитывающую окружающую обстановку. По ее словам, в Третьяковке капюшон от рюкзака полностью скрывал весь процесс кормления.

Поведение смотрительницы галереи москвичка назвала негуманным, так как увидела в этом отказ молодой матери в социализации.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что крупная сеть кофеен оказалась в центре скандала после того, как сотрудники одного из заведений потребовали от посетительницы прекратить кормить грудью своего ребенка.

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