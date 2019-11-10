Соловьев объяснил свое второе место в списке тех, кому в Донбассе доверяют

Телеведущий Владимир Соловьев занял второе место в топ-20 известных политиков, журналистов и публичных лиц, которым жители ДНР и ЛНР доверяют больше других.

По результатам социологического опроса, проведенного изданием «Зеркало недели» совместно с Украинским институтом будущего, возглавил список президент России Владимир Путин, который является авторитетом для 11,2% респондентов. При этом президент Украины Владимир Зеленский расположился лишь на 18-й строчке с 1,3%.

Соловьев, набравший 9,1% голосов, объяснил Федеральному агентству новостей свой успех тем, что жители Донбасса, которые знают правду, так как находятся в самом эпицентре событий, доверяют телеканалу «Россия 1». «Поэтому для нас и для меня, и, думаю, для Оли Скабеевой, и для всех наших коллег такое доверие — это, конечно, очень высокая оценка нашего труда», — сказал телеведущий в интервью изданию.

При этом он назвал данный рейтинг странным, поскольку не ясно, как проводился опрос. По его мнению, некорректно включать в один опрос и политиков, и журналистов.

Примечательно, что ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева заняла в списке 4-е место с 6,7%.