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В 2019 году россияне потратили около 500 млрд рублей на дорогие авто

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© pexels.com

© pexels.com

За 9 месяцев 2019 года в России было продано новых автомобилей класса премиум-сегмента на 483 млрд рублей.

Данный показатель на 10% превышает аналогичный за тот же период прошлого года, сообщает «Автостат».

По данным издания, большая часть из упомянутой суммы — 133 млрд рублей — ушла на приобретение Mercedes-Benz.

Второе место занял еще один немецкий автомобиль — BMW, продажи которого составили 126,5 млрд рублей.

Замкнул тройку лидеров японский Lexus с 63,3 млрд рублей.

В пятерке лидеров также оказались Audi (44,7 млрд рублей) и Land Rover (37,4 млрд рублей).

Примечательно, что на долю пяти вышеперечисленных брендов приходится порядка 85% всех средств, потраченных в РФ на премиальные автомобили за первые три квартала 2019 года.

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