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В России введут систему поощрения аккуратных водителей

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Для водителей, которые ездят аккуратно и не нарушают правил дорожного движения, правительство РФ решило ввести систему поощрения.

Как сообщил вице-премьер Максим Акимов, она может заработать в тестовом режиме уже в следующем году.

Он также уточнил, что введение системы поощрения планируется обсудить в комиссии по безопасности дорожного движения.

«Я думаю, что за этим, безусловно, будущее, — цитирует его kp.ru. — Это очень важный вклад в нашу общую безопасность».

Вице-премьер предположил, что для создания системы поощрения не понадобится специального оборудования. «А вот регуляторную рамку для начисления и последующей монетизации накопленных баллов «будет создать значительно сложней»», - приводит его слова ТАСС.

Как сообщал «Ридус», еще в 2013 году «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил возвращать дисциплинированным водителям налоговый вычет с налога на доходы физических лиц.

Недавно стало известно, что прохождение медкомиссии для получения водительских прав в России может подорожать из-за нового приказа Минздрава о сдаче обязательных анализов на маркеры алкоголизма и наркомании.

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