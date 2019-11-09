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Один человек погиб и двое пострадали в ходе земляных работ в Башкирии

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

При проведении земляных работ в Башкирии на глубине двух метров обвалилась стенка транши, в результате чего один рабочий погиб, а еще двое пострадали.

Как сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, инцидент произошел в населенном пункте Учалы.

В результате обрушения грунта трое рабочих, находившихся в траншее, оказались под землей. «Мужчина 1981 года рождения погиб, еще двое мужчин 1980 и 1988 годов рождения с различными травмами переданы бригаде скорой медицинской помощи», — приводит сообщение ТАСС.

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