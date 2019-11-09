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В результате столкновения двух катеров на Дону погиб человек

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

На реке Дон в Аксайском районе Ростовской области столкнулись два маломерных судна, в результате чего погиб один человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, столкновение двух катеров произошло 9 ноября около 11:00 мск.

«На борту двух лодок находились четыре человека», — уточнил собеседник агентства.

Погибшим оказался местный житель.

По факту происшествия в настоящее время проводится доследственная проверка.

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