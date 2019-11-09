В результате столкновения двух катеров на Дону погиб человек
- 09 ноября 2019, 18:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На реке Дон в Аксайском районе Ростовской области столкнулись два маломерных судна, в результате чего погиб один человек.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, столкновение двух катеров произошло 9 ноября около 11:00 мск.
«На борту двух лодок находились четыре человека», — уточнил собеседник агентства.
Погибшим оказался местный житель.
По факту происшествия в настоящее время проводится доследственная проверка.
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