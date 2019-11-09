Ветеран АТО Игорь Мазур задержан в Польше по запросу России

На польском пограничном пункте Дорогуск по запросу России задержали 46-летнего ветерана АТО Игоря «Тополя» Мазура.

Как сообщил в Facebook бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, к задержанному не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката.

По предварительным данным, суд изберет меру пресечения Мазуру 11 ноября с целью его экстрадиции в Россию, добавил Мосийчук.

Как отмечает РЕН ТВ, в России Мазура подозревают в участии в вооруженных столкновениях на Северном Кавказе.

По данным kp.ua, в 2014 году Мазур руководил «Правым сектором» в Киевской области и возглавлял штаб 24-й сотни Самообороны Майдана, а с мая 2014 года находился в зоне антитеррористической операции на востоке Украины.

В 2015 году Мазур ушел из «Правого сектора» и занял должность замначальника штаба разведывательного батальона в секторе «М». После демобилизации в 2016 году стал заместителем председателя партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО.

Как пишет издание, в 2017 году Мазур возглавил общественную организацию «Межиморье», пропагандирующую сотрудничество государств Балто-Черноморского региона.