«Он болен очень давно»: подробности о расчленившем студентку доценте СПбГУ

Известного историка, 63-летнего доцента Санкт-Петербургского государственного университете Олега Соколова задержали в центре Северной столицы, когда он, будучи в нетрезвом состоянии, решил искупаться в реке Мойка. При обыске у Соколова в рюкзаке нашли две отпиленные женские руки.

После этого полицейские наведались к Соколову домой, где обнаружили расчлененное тело женщины и окровавленную пилу. Погибшей оказалась бывшая студентка Соколова, впрочем, официально это еще предстоит установить.

Сам доцент СПбГУ находится в Мариинской больнице. Врачи диагностировали у него переохлаждение.

Олег Соколов - член научного совета Российского военно-исторического общества, в котором председательствует министр культуры Владимир Мединский. Его считают одним из основоположников военно-исторической реконструкции в РФ.

Историк Евгений Понасенков, который ранее судился с преподавателем Соколовым из-за плагиата, рассказал в интервью «Ридусу», что еще два года назад начал подозревать у доцента СПбГУ серьезные психические отклонения.

Я об этом предупреждал, когда выиграл у Соколова суд. Год назад я просил уволить Соколова из вуза и начать в отношении него проверку, поскольку этот человек неадекватен и опасен для общества. Я приводил кучу аргументов. Например, в «Московском комсомольце» было опубликовано заявление девушки, которую Олег Соколов, по ее словам, истязал на съемной квартире: он ее сначала связал, а потом бил в грудь и живот. Я цитировал это заявление. Просил уволить Соколова и проверить его. Я два года говорил, что он болен. Но ректор, опасаясь скандала, предпочел Соколова не трогать. Если бы меня послушали, то девушка, труп которой нашли в квартире Соколова, была бы жива, — говорит Понасенков.

В Сети также есть видео, где Олег Соколов просит своих студентов избить пришедшего на открытую лекцию молодого человека за неудобный вопрос.

29 сентября Петербургский городской суд обязал Олега Соколова выплатить Евгению Понасенкову компенсацию по делу о защите деловой репутации. Эксперты из Института российской истории РАН и Института русского языка установили, что Соколов использовал в своих научных работах тезисы Понасенкова о причинах Отечественной войны 1812 года без указания первоисточника.



Между тем блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, который ранее провел несколько эфиров с Соколовым, в интервью ТК 360 заявил, что не заметил в профессоре никаких отклонений.