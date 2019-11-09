Искусственный интеллект сдал на четверку экзамен ЕГЭ по русскому языку

Искусственный интеллект набрал на экзамене ЕГЭ по русскому языку 63 балла из 100 возможных, доказав тем самым, что может поступать в высшее учебное заведение.

Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, в этом году в рамках конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey) проводится международное онлайн-соревнование, участникам которого предложено создать алгоритмы прохождения ЕГЭ по русскому языку.

«Если оценивать результаты прохождения ИИ экзамена по пятибалльной шкале, то это твердая четверка», — цитирует Ведяхина kp.ru.

По его словам, искусственный интеллект набрал достаточное количество баллов для поступления в вуз.

Как сообщает РИА Новости, экзамен состоял из тестов и сочинения по заданной теме. Причем для робота были выбраны тесты с повышенным уровнем сложности.

Выступая на конференции, министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что искусственный интеллект — это благо для России и возможность двигаться вперед.

Он также заверил, что бояться сокращения количества рабочих мест точно не стоит, поскольку в России еще нужно подготовить отрасли для массового внедрения ИИ, пишет ФАН.

По мнению министра, внедрение искусственного интеллекта даст заметный эффект на макроуровне и повысит качестве жизни в стране.