Фейки недели: расстрел недовольных в Карелии и смерть Александра Михайлова

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Расстрел недовольных в Карелии

Уже вторую неделею жители небольшого карельского городка Олонец обсуждают поведение главы местной администрации Сергея Прокопьева. Как пишет издание «Черника», во время заседания горсовета он якобы заявил, что недовольных коммунальными условиями граждан необходимо расстреливать, и тогда все в одночасье станут спокойными и благодарными власти.

«Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся», — сказал чиновник, отвечая на претензии жителей Олонца по поводу неработающей общественной бани.

После окончания скандального заседания депутаты горсовета пожаловались на изречение господина Прокопьева губернатору Карелии Артуру Парфенчикову. Однако спустя несколько дней, когда скандал начал выходить на федеральный уровень, эти же депутаты записали видеоролик, в котором они рассказали, что ничего подобного Сергей Прокопьев не говорил, а информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности.

Также депутаты составили аналогичное обращение в письменной форме.

Педофилы с котятами

Жители Марий Эл с тревогой обсуждают в социальных сетях ориентировку на троих педофилов, которые похищают детей с помощью котят или щенков.

«Они медленно едут на машине по дворам и говорят, что из окна авто выпал котенок или щенок, а затем просят ребенка помочь поймать сбежавшее животное», — говорится в сообщении.

Одна женщина даже не поленились обратиться в редакцию местного издания «Pro Город» с просьбой выяснить, разыскивает ли полиция указанных в ориентировке людей.

В полиции журналистам объяснили, что людей с фото никто не разыскивает, поскольку ориентировка — «фейк, гуляющий по интернету несколько лет». Правоохранители просят жителей региона не верить подобной информации.

Смерть Васи Кузякина из фильма «Любовь и голуби»

Telegram-канал «Mash на Мойке» распространил трагическую новость о смерти популярного актера Александра Михайлова, который сыграл главную роль в кинокомедии «Любовь и голуби». Однако позже выяснилось, что известие о кончине артиста — фейк.



Путаница возникла из-за гибели полного тезки Михайлова — профессора Санкт-Петербургской консерватории, который скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщил сам актер во время беседы с продюсером одного из российских СМИ.



«Господи, достали. Да не умер я, не умер! Короче, умер, но другой, который профессор», — приводит слова Михайлова telegram-канал «Могутин».

Похожим образом на известие о смерти актера отреагировала его представитель Оксана Михайлова. «Все кругом идиоты. Нет, конечно, неправда!» — заявила она журналистам.

В апреле прошлого года скончалась коллега Александра Михайлова по фильму «Любовь и голуби», актриса Нина Дорошина. Причиной смерти стала болезнь системы кровообращения.