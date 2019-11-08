Недостающее звено: найден новый вид человекообразной обезьяны

Антропологи рассказали об удивительной находке из Германии. Ученые смогли обнаружить хорошо сохранившиеся останки самца, двух самок и детеныша нового вида человекообразной обезьяны. Они стали новым звеном в эволюции.

В культурном слое, возраст которого около 12 миллионов, находились зубы, части черепа, челюсти, кости грудной клетки и позвоночника, кости рук, ног, пальцев и ступней. Раскопки в районе Алльгой проводились с 2011 года, и лишь недавно ученые смогли собрать скелеты четырех обезьян.

Новому виду дали название Danuvius guggenmosi.

Антропологи уточнили, что данувиус — это, вероятно, то самое недостающее звено первого примата, с которого и началась эволюция человекообразных обезьян в сторону человека. У найденных обезьян кости ног очень похожи на кости человека, однако они отличаются от костей ног других человекообразных обезьян.

Согласно реконструкции скелетов, обезьяны достигали в высоту около метра. Скорее всего, большую часть времени обезьяны проводили на деревьях и только иногда спускались на землю.

Но развитые нижние кости говорят нам о готовности данувиуса к перемещению по земле. Почему они редко этим пользовались, пока не понятно, — говорит палеонтолог Мадлен Беме из Тюбингенского университета.

Также на прямохождение указывают почти человеческие кости спины, сообщает News.ru. Внешне данувиус почти ничем не отличался от других обезьян: у него были длинные руки, как у шимпанзе бонобо, большой палец был противопоставлен ладони.

Если предположение немецких антропологов подтвердится, то данувиус станет первым ходящим на двух ногах предком человека. До недавнего времени считалось, что им был ардипитек, который жил около 5,5 миллионов лет назад. Напомним, что данувиус обитал на планете 12 миллионов лет назад.



Получается, что шимпанзе и предки человека разошлись в своей эволюции намного раньше.