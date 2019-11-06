найти ×
   
  • USD +0.34
    63.59
  • EUR +0.01
    70.43
СохранитьСохранено0
×

-108948

Подозреваемый в домогательствах репетитор из Лобни прошел полиграф

Small f1a6d446e0
© youtube.com

© youtube.com

Чтобы доказать свою невиновность, репетитор английского языка из Лобни Александр Чжен решился пройти полиграф.

Только таким способом он мог доказать необоснованность выдвинутых в его адрес обвинений.

Девочка, с которой Чжен занимался английским у нее дома, рассказала маме, что учитель гладил ее в неположенных местах. Признание дочери заставило родителей обратиться с заявлением в полицию.

И хотя Чжен утверждает, что не приставал к ученице, в отношении педагога возбудили уголовное дело.

Как сообщила «360» консьержка, работающая в доме, где проходили занятия, в подъезде говорят, что мужчина не только трогал девочку, но и предлагал ей жить вместе. По словам женщины, репетитор занимался с ребенком английским довольно долго, но внезапно занятия прекратились.

По данным телеканала, проверка на полиграфе показала, что педагог со стажем не предрасположен к совращению детей. Это заключение — одно из главных доказательств невиновности учителя, которое планирует использовать в суде его адвокат.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ
9016469читать позжечитаю позже
Общество
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее
212392459читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

12033942читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

4135619читать позжечитаю позже