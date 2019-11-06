Подозреваемый в домогательствах репетитор из Лобни прошел полиграф

Чтобы доказать свою невиновность, репетитор английского языка из Лобни Александр Чжен решился пройти полиграф.

Только таким способом он мог доказать необоснованность выдвинутых в его адрес обвинений.

Девочка, с которой Чжен занимался английским у нее дома, рассказала маме, что учитель гладил ее в неположенных местах. Признание дочери заставило родителей обратиться с заявлением в полицию.

И хотя Чжен утверждает, что не приставал к ученице, в отношении педагога возбудили уголовное дело.

Как сообщила «360» консьержка, работающая в доме, где проходили занятия, в подъезде говорят, что мужчина не только трогал девочку, но и предлагал ей жить вместе. По словам женщины, репетитор занимался с ребенком английским довольно долго, но внезапно занятия прекратились.

По данным телеканала, проверка на полиграфе показала, что педагог со стажем не предрасположен к совращению детей. Это заключение — одно из главных доказательств невиновности учителя, которое планирует использовать в суде его адвокат.