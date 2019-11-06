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Беспилотный автомобиль не распознал пешехода в сбитой им насмерть женщине

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© Валерий Матыцин/ТАСС

© Валерий Матыцин/ТАСС

По результатам расследования ДТП с участием беспилотного автомобиля американской компании Uber, насмерть сбившего в 2018 году женщину в Аризоне, выяснилось, что система автоматического вождения (ADS) не смогла распознать ее как пешехода.

Как сообщается в отчете Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), система зафиксировала женщину почти за шесть секунд до удара, однако не классифицировала ее как пешехода, потому что она пересекала улицу в месте, где не было перехода.

«Конструкция системы не предполагает учет неосторожных пешеходов», — приводит РИА Новости данные отчета.

Авария, в результате которой в марте 2018 года погибла 49-летняя жительница Аризоны Элейн Херцберг, произошла из-за того, что двигавшийся на автопилоте беспилотный автомобиль не затормозил перед велосипедисткой, которая спешилась и везла велосипед рядом.

Кроме того, находившийся за рулем оператор беспилотника, который должен был подстраховать в случае сбоя автопилота, отвлекся и не успел перевести автомобиль на ручное управление.

После этой трагедии компания Uber закрыла свой проект в этом штате, а власти Аризоны запретили проводить тестирования беспилотников на общедоступных трассах. Также были уволены 300 операторов самоуправляемых автомобилей в этом штате.

Вскоре после происшествия полиция американского города Темпе выложила в Twitter видеозапись наезда беспилотного автомобиля Uber на велосипедистку.

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Комментарии (1)

  • Small e889b02f40
    Василий Клетушкинсегодня, 18:59

    можно написать программу о неосторожных пешеходах? Когда обнаружатся ограничения ИИ, будет поздно. Сколько ИИ информацией не накачивай, эмоциональное содержание он иметь не будет. Люди тоже есть пустоголовые. У современной науки нет образования, чтобы делать безопасный для человека ИИ.

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