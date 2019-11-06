Родители рязанских школьников поддержали тестирование детей на наркотики

Родители учащихся рязанской школы № 21 рассказали о своем отношении к повсеместному тестированию подростков на наркотики.

Так, мама 15-летней школьницы Галина Бокова считает данное мероприятие правильным. По ее словам, заметить пристрастие чада к запрещенным веществам на ранних стадиях очень непросто, а когда всё зайдет слишком далеко — помочь ребенку будет гораздо сложнее. Единственное, чего опасается женщина, так это обнародования результатов обследования.

Я понимаю, что проблема подростковой наркомании существует. Поэтому тестирование подростков на наркотики — это огромный шаг в ее решении, это реальное дело ради будущего наших детей. Тестирование в нашей школе проводится ежегодно, мои дети всегда обследуются, — рассказала Галина в интервью изданию 62INFO.

Напомним, что о запуске повсеместного тестирования в Рязанской области школьников на наркотики объявил губернатор региона Николай Любимов. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил данную инициативу весьма положительно и выразил надежду, что опыт Рязанской области распространится в других регионах России.