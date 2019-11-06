Найдено поселение, в котором могли жить строители Стоунхенджа

Специалисты из Букингемского университета провели исследование, в ходе которого стали известны еще одни подробности строительства Стоунхенджа. Археологи во время раскопок обнаружили руины старинного поселения, которое находится недалеко от реки Блик Мид.

На месте старой деревни в культурном слое, который относится к III тысяче до н. э., ученые обнаружили около 70 тысяч различных каменных орудий, а также плиту, которая могла использоваться во время ритуальных обрядов.

Мы предполагаем, что в этом поселении жили строители Стоунхенджа. По крайней мере, это было идеальное место проживания для работников. Рядом находится река, а следы пребывания людей — инструменты — говорят нам о том, что тут продолжительное время жили люди, — рассказали авторы работы.

В ходе исследования археологи вспомнили о последних раскопках на равнине Солсбери, где располагается Стоунхендж. За последние годы там было найдено не так много новых артефактов.



Поселение, которое обнаружили во время последних раскопок, еще будет изучаться, так как оно является интересной площадкой эпохи мезолита.

Помимо орудий труда там нашли кости зубров. Скорее всего, именно на этих животных охотились местные жители в прошлом.