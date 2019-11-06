При задержании в Москве майор полиции пытался съесть 10 тысяч рублей
- 06 ноября 2019, 15:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время задержания за взятку на станции Москва-Савеловская майор транспортной полиции попытался съесть денежные купюры на общую сумму 10 тысяч рублей.
«При этом он стал заедать деньги семечками из ящика своего рабочего стола», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Старший оперуполномоченный уголовного розыска линейного пункта полиции на железнодорожной станции Тушино почти полностью съел пятитысячную и однотысячную купюры, а еще четыре купюры по одной тысяче рублей остались целы, уточнил собеседник агентства.
Майор получил взятку в размере 10 тысяч рублей 1 ноября за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, рассказала ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей», однако обвинение ему пока не предъявлено.
Как сообщал «Ридус», во время задержания с поличным заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Воронежской области Сергей Долматов попытался съесть переданную ему взятку в размере 50 тысяч рублей.
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