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Ради 4-дневной рабочей недели россияне готовы больше трудиться

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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

© Евгений Епанчинцев/ТАСС

Жители России согласны больше трудиться ради того, чтобы у них появился еще один выходной.

О своей готовности работать интенсивнее ради четырехдневки заявили 40% респондентов.

Еще 30% опрошенных не против увеличения времени своего пребывания в офисе или на предприятии в обмен на три выходных дня в неделю.

При этом большинство респондентов предпочли, чтобы третий выходной пришелся на пятницу. Однако были и те, кто выбрал понедельник, и совсем немногие высказались за среду, приводит газета «Известия» результаты исследования, проведенные российской компанией-рекрутером HeadHunter.

Инициативу о сокращении рабочей недели ранее выдвинула Федерация независимых профсоюзов России. Аналогичную идею озвучивал и премьер-министр Дмитрий Медведев, мотивировав ее развитием экономики, информатизацией и роботизацией производства. Такой график станет «новой основой социально-трудового контракта», полагает премьер-министр.

В Минтруде предложили вынести этот вопрос на обсуждение, а министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал главными условиями для перехода на четырехдневную рабочую неделю повышение доходов населения и производительности труда.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что этот шаг может обсуждаться только после проведения специальных исследований.

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