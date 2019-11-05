Сможет ли «новая метла» очистить Архангельскую область от мусора

Две недели назад новым региональным оператором по обращению с отходами в Архангельской области стало ООО «ЭкоИнтегратор». Компания честно выиграла конкурс у другого претендента - ООО «Геракл» - и теперь должна делом доказать свою способность очистить авгиевы конюшни, в которые медленно, но верно превращается Поморье.

Предыдущий регоператор - «ЭкоЦентр» - со своими обязанностями, мягко говоря, не справлялся и по обоюдному согласию с областными властями от этой работы отказался. О том, что «главного по уборке» действительно пора менять, говорило многое – и постепенное падение Архангельска в национальном экологическом рейтинге, и перманентное недовольство жителей завалами из мусора на городских помойках. Но вот в область пришла «новая метла» и сразу возник вопрос – не повторится ли вновь история с «ЭкоЦентром»?

Ситуация с мусором в Поморье, действительно, сложилась очень тревожная. В области сегодня насчитывается порядка 3800 населенных пунктов, а действующими программами обращения с отходами охвачена едва ли десятая часть из них. В основном мусор вываливается на незаконные свалки, которых только в областном центре насчитали 13 штук. Сколько таких вывалов, подпольных полигонов и просто забытых помоек разбросано по лесам и болотам Архангельской области, не знает никто. Но то, что счет идет на сотни – однозначно, утверждает экс­перт-эколог Общероссийского народного фронта Айман Тюкина.

Региональные власти, надо отдать им в этом должное, по мере сил стараются очистить Поморье от мусора. На днях была даже запущена специальная интерактивная карта ликвидации несанкционированных свалок Архангельской области. Но пока на нее попали только 77 помоек из тех, что вызывают наибольшее негодование у населения. Для их зачистки из областного бюджета в рамках соглашения с правительством Москвы выделено больше 200 миллионов рублей.

Впереди, однако, еще большие траты. В рекультивацию полигонов Архангельска, Новодвинска и Северодвинска будет вложен миллиард рублей или даже больше. По словам зампреда областного правительства Евгения Фоменко, под рекультивацию попали действующие полигоны хранения отходов, находящиеся в черте городов. Именно они, в соответствии с федеральным законодательством, в ближайшей перспективе должны быть закрыты. Но что делать с незаконными свалками, которых по некоторым подсчетам, в Поморье уже около 500?

Очевидно, ответ лежит в кооперации. Только совместными усилиями областных властей, местного бизнеса и партнеров из других регионов страны можно справиться с этой застарелой проблемой Русского Севера. Правительство Москвы уже подключилось к решению ситуации, возможно, со временем число участников «северной уборки» еще увеличится. И, конечно, не обойтись без поддержки населения – ведь альтернативой полигонам под открытым небом выступает раздельный сбор мусора с последующей его вторичной переработкой. Правда, пока его внедряют в основном в учебных заведениях, но возможно, что это и правильно, ведь к чистоте и порядку важно приучать с детства.