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В декабре на орбиту выйдет стеклянный спутник

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Российские ученые запустят на орбиту стеклянный спутник «Блиц-М», который с помощью сферического прозрачного отражателя, предназначенного для получения и отражения обратно лазерных лучей, будет исследовать нашу планету.

Он займется поиском информации о строении недр Земли, а также о «дырах» на нашей орбите.

Известно, что сила тяжести Земли неравномерна, и это сказывается на движении спутников над планетой — где-то аппарат „ныряет“, чтобы затем, набрав скорость, подняться повыше. Эти небольшие „дыры“, глубина которых всего пара сантиметров, крайне важны для уточнения траектории, — рассказывают ученые.

Несмотря на простое описание стеклянного спутника, его внутреннее устройство довольно-таки сложное. У «Блиц-М» нет ни двигателей, ни электроники.

Сам спутник представляет собой пассивный отражатель лазерных лучей, с помощью которого можно измерять расстояния с точностью до 0,1 мм.

Если все пойдет по плану, «Блиц-М» вместе со спутниками связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Рокот» отправятся на орбиту 25 декабря.

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