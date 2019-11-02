На 3D-принтере напечатали кожу с сосудами

Специалисты из Политехнического института Rensselaer опубликовали статью, в которой рассказали, что им удалось напечатать на 3D-принтере кожу вместе с кровеносными сосудами.

Мы очень обрадовались, что нам удалось приблизиться к сложной и очень важной технологии. Надеемся, что наша разработка в скором будущем сможет стать полноценной заменой естественной ткани у животных и потенциально у человека, — пояснили ученые.

Авторы работы рассказали, что сейчас на 3D-принтере можно напечатать кожу, но она будет выполнять функцию некой защитной пленки. Она сможет защищать от ран, но полностью вживаться в организм — нет.

Чтобы исправить этот момент специалисты создали специальную смесь на основе эндотелиальных клеток человека, которые помогают росту кровеносных сосудов. Также в состав смеси для печати вошел коллаген и другие клетки, образующую кожную ткань.

Пока что эксперименты проводились только на лабораторных мышах, но стоит отметить, что тестирования прошли успешно. На 3D-принтере удалось напечатать искусственную кожу с сосудами из клеток мыши и успешно пересадили ее животному.

Спустя недолгое время имплантированная кожа прижилась и не вызвала отторжения у организма. Кроме того, сосуды соединились с кровеносной системой мыши и начали снабжать клетки ткани кровью.