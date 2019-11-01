Колокольцев рассказал об успехах МВД в борьбе с киберпреступностью

Представители Центробанка России, Министерства финансов, Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ряда ведущих финансово-кредитных учреждений приняли участие в заседании коллегии МВД, которое проходило под председательством министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Присутствующие на совещании обсудили меры, направленные на выявление и раскрытие преступлений, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, сообщили «Ридусу» в пресс-службе МВД РФ.

Посредством интернета совершаются хищения чужого имущества, ведется торговля наркотиками, оружием, людьми, распространяется экстремистская литература, вербуются новые члены террористических группировок. Среди новых угроз — мошенничества с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии. Преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников, — сказал Колокольцев, открывая заседание.

По его словам, в прошлом году число преступлений, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, а в январе-сентябре текущего года — почти на 70%.

По словам Колокольцева, ужесточение ответственности по отдельным видам IT-преступлений и административных правонарушений позволило сделать борьбу с киберпреступностью более эффективной.

Так, например, в 2018 году в Москве были задержаны несколько организованных групп мошенников, которые занимались хищением денежных средств со счетов пожилых россиян. Используя мобильную связь, преступники представлялись сотрудниками банков и под видом получения компенсации за ранее купленные товары воровали сбережения пенсионеров.

Также правоохранителями была обезврежена группа, управлявшая сетью медицинских клиник в ряде регионов страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Злоумышленники через кол-центры приглашали людей на бесплатное обследование, а затем вводили их в заблуждение, сообщая о наличии опасных заболеваний, требующих немедленного дорогостоящего лечения. По предварительным данным, общая сумма ущерба превышает миллиард рублей.

«В прошлом и с начала текущего года в полтора-два раза выросло число раскрытых IT-преступлений и направленных в суд уголовных дел. В два раза больше установлено виновных лиц», – подчеркнул министр внутренних дел.

В заключение своего выступления Колокольцев обратил внимание на важность разъяснительной работы среди населения и повышения уровня финансовой грамотности россиян.