Великая азиатская река Меконг почти обмелела

Специалисты из Стокгольмского института окружающей среды опубликовали исследование, в котором рассказали, что великая азиатская река Меконг обмелела до рекордных значений. Причиной послужило не только глобальное потепление, но и деятельность человека.

На сегодняшний день уровень воды в реке упал до отметки 1—1,5 метра. В некоторых местах воды практически нет, поэтому можно увидеть небольшие песчаные острова.

На высыхание реки повлияло не только изменение климата, но и бесконтрольная добыча песка в русле реки и строительство плотин. Мы считаем, что самый большой вред реке нанесли водохранилища, построенные в Китае, Таиланде и Лаосе, — считают ученые.

Оказалось, что дамбы мешают питательному илу реки проходить вниз по течению, из-за чего рыбам и другим речным обитателям не хватает питания. Также страдают рисовые поля, которые из-за заминок недостаточно хорошо удобряются.

В результате этих событий уменьшилась не только глубина, но и ширина Меконга: она сократилась с километра до нескольких десятков метров.

Напомним, что Меконг протекает по территориям Китая, Вьетнама, Лаоса, Таиланда, Мьянмы и Камбоджи. Река играет очень важное значение для местных жителей, которые занимаются рыболовством и сельским хозяйством.