Почему попытка Навального оспорить позицию Минюста по ФБК провалилась

Замоскворецкий суд Москвы признал законным постановление Минюста о признании созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией иностранным агентом, получающим финансирование из-за рубежа.

Судья Нелли Рубцова не нашла оснований для исключения ФБК из реестра НКО-иноагентов, передает «Интерфакс».

Минюст признал Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом 9 октября текущего года. Основанием для этого стало поступление на счета организации двух траншей из Испании и США. Причем эти средства были отправлены на счета, которые уже были заблокированы в связи с расследованием по делу об отмывании денег через ФБК.

В ФБК полагают, что организацию включили в реестр иностранных агентов несправедливо. Юристы Навального попытались оспорить позицию Минюста и подали иск в Замоскворецкий суд. Но их попытка оказалась напрасной.

Представитель Минюста заявил в суде, что Фонд борьбы с коррупцией, несмотря на блокировку счета, все равно мог вернуть поступившие деньги либо публично отказаться от них. Однако фонд ничего такого не сделал. Выходит, организация приняла средства.

«Вернуть деньги ФБК решил только после включения в реестр иностранных агентов», — подчеркнул сотрудник ведомства.



Люди из ФБК запутались в собственном вранье, — прокомментировал ситуацию профессор ВШЭ, политолог Олег Матвейчев. — Сначала они говорили, что никаких денег не получали. Потом вдруг заявляют, что деньги на каком-то заблокированном счете. Затем они говорят, что счет не заблокирован, а деньги отправлены обратно. Понятно, что деньги на самом деле были. Значит, решение суда правильное.

«Дело не только в прямых поступлениях из-за границы, — отметил Матвейчев. — Следствие сейчас еще разбирается в том, как так получилось, что рядовые сотрудники ФБК с зарплатами по 80 тысяч рублей имеют на личных счетах по 70−80 миллионов, которые они потом пожертвовали ФБК. То есть сто человек получили от бабушек-миллионерш огромное наследство и вместо того, чтобы устроить свой быт, пожертвовали эти деньги Алексею Навальному. Возникает вопрос, кто им дал эти деньги. Я думаю, что вскоре откроются новые обстоятельства иностранного финансирования ФБК».



Арифметика очень простая: есть платеж от иностранного лица на счет ФБК, значит, фонд — иностранный агент. С любой другой организацией, если бы она получила платеж из-за рубежа, было бы точно так же. Так что никакого другого решения суд принять просто не мог, — добавила политолог Алена Август.

«Доказывать, что они не иноагенты, нужно было своей деятельностью. То есть не получать иностранных денег. А сейчас, когда деньги получены, уже ничего не докажешь», — заключил адвокат Станислав Акимов в беседе с РАПСИ.



Ранее политолог Анна Федорова рассказала в интервью «Ридусу», что в самом факте включения ФБК в перечень иностранных агентов ничего страшного нет. Статус иноагента не запрещает работать на территории России. Поэтому Фонд борьбы с коррупцией сможет спокойно продолжать свою деятельность.