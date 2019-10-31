Ученые восстановили последний маршрут ледяного человека Этци

Специалисты из Университета Глазго в Шотландии провели исследование, в ходе которого изучили место, где погиб ледяной человек Этци, а также его одежду и саму мумию. Ученые обратили внимание на мох, который многое рассказал о последнем путешествии мужчины.

Напомним, что скелет Этци был случайно найден туристами в 1991 году в горах Тироля. Первоначально считалось, что это погибший альпинист, однако затем выяснилось, что мумифицированному телу более 5 тысяч лет.



Всего ученые исследовали 75 различных видов мха и печеночников. Самый интересный образец болотного мха Sphagnum affine был найден в толстой кишке Этци. Выяснилось, что этот мох растет в долине Финшгау в Южном Тироле, Италия.

Именно там, по мнению ученых, и был дом ледяного человека.

Также частички мха были найдены на правой ладони. Анализ мягких тканей Этци показал, что на этой руке у мужчины был порез и он мог использовать мох для быстрого заживления раны. С давних времен известно, что мох обладает мягкими антисептическими свойствами.

Скорее всего, Этци накладывал мох за 48 или менее часов до смерти. Также в кишечнике мужчины мы обнаружили фрагменты Neckera complanata. Мы знаем, что этот мох растет на высоте 3200 метров над уровнем моря, что значительно выше лесной полосы, — поясняют ученые.

Это говорит о том, что ледяной человек сначала путешествовал на высоте около 1200 метров, а потом спустился на 600 метров над уровнем моря и пошел на север вверх по ущелью. Этот маршрут не показался ученым странным, так как Этци преследовали и ему нужно было путать следы.

Последней остановкой мужчины, вероятно, была долина Шнальсталь. Там растет еще один вид мха, который нашли в желудке Этци. После этого перекуса мужчина поднялся на высоту 3210 метров над уровнем моря, где его и убили.