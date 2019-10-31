Путин: медики могут сами принять правила по работе с сильными препаратами

Президент России Владимир Путин призвал избавить медиков от избыточной уголовной ответственности при работе с сильнодействующими обезболивающими препаратами.

«Если медицинский работник утрачивает сильнодействующий препарат не по злому улицу, то наказание, разумеется, не должно быть жестким. Но мы, к сожалению, знаем и случаи криминального характера, когда медики используют свое служебное положение, чтобы пустить в нелегальный оборот препараты, содержащие наркотик», — заявил глава государства.

По мнению Путина, избыточные требования к врачам в сфере обращения с сильнодействующими препаратами ведут к негативным последствиям, поскольку не дают медикам нормально работать. В этой связи президент предлагает каждому медучреждению «принять коллегиально какое-то решение и зафиксировать его в акте», передает ТАСС.

Ранее «Ридус» писал, что на этой же встрече глава государства, беседуя с главврачом одной из калининградских поликлиник, вспомнил анекдот, который пришелся к месту.

Напомним, что глава государства принимает сегодня участие в заседании президиума Госсовета, которое проходит в Калининградской области. Главной темой совещания стало развитие системы здравоохранения в регионах страны.

