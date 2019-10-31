Путин: власти обязаны удовлетворять растущие потребности общества

Президент России Владимир Путин считает, что работу властей нужно оценивать «не по тому, как было плохо вчера», а «по результатам сегодняшнего дня». Глава государства напомнил, что запросы общества постоянно растут, и «то, что было вчера достижением, воспринимается сегодня как норма».

«И это на самом деле справедливо», — сказал Путин.

Президент обратил внимание на то, что более 60% россиян считают качество отечественного здравоохранения весьма невысоким. В основном, по словам Владимира Путина, это относится к первичному звену.

«Значит, мы должны серьезно усилить работу по повышению качества первичного звена здравоохранения. Это требование общества. С этим спорить нельзя», — указал глава государства.

Одной из наиболее острых проблем первичного звена, отметил Путин, является низкая доступность медицинских учреждений. Кроме того, обратил внимание глава государства, многие здания ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник и районных больниц требуют капитального ремонта.

«Оснащенность диагностическим оборудованием тоже, к сожалению, скудная. Еще наблюдается дефицит кадров», — сказал президент.

При этом Владимир Путин в целом доволен тем, что было сделано в области здравоохранения за последние несколько лет. Важнейшим показателем перемен к лучшему, подчеркнул Путин, является устойчивый рост средней продолжительности жизни. В 2014 году она составляла 70,9 года, а в этом году — уже 73,6 года, передает ТАСС.

Это, конечно, результат напряженных усилий, эффективной работы врачей, медицинских организаций, ученых, талантливых команд, которые трудятся во многих регионах, они внесли большой, огромный вклад в развитие высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, в решении сложнейших задач в области охраны материнства, детства, — заключил Путин.

Напомним, что глава государства принимает сегодня участие в заседании президиума Госсовета, которое проходит в Калининградской области. Главной темой совещания стало развитие системы здравоохранения в регионах страны.